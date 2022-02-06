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Игра томских разработчиков претендует на премию LUDI Awards в 4 номинациях

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Игра «Жизнь и страдания господина Бранте», созданная томской студией Sever, претендует на победу в 4 номинациях игровой премии LUDI Awards.

Томская игра может победить в номинациях «Наша игра года», «Открытие года», «Лучший визуал», «Лучший саундтрек».

«Сейчас мы с головой ушли в разработку новой игры, так что о том, что номинированы на LUDI Awards, узнали только уже по факту — поэтому ожиданий составить не успели, — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Иванов. — Конечно, хотелось бы взять „Нашу игру года“. Правда, в этой номинации нам сложно тягаться с большими и популярными проектами — ведь все решает число голосов. Но зато наша аудитория очень верная и сплоченная, так что, думаю, шансы у нас все равно есть».

Также Дмитрий Иванов уточнил, что на следующей неделе, 10 февраля, игра доберется до консолей. В планах у разработчиков также выход на другие платформы.

Поддержать томский проект можно на сайте конкурса.

Игра «Жизнь и страдания господина Бранте» представляет из себя интерактивный роман-трагедию о непростой судьбе человека в мире мрачного фэнтези. Разработчики предлагают примерить на себя роль простолюдина, господина Бранте, прожив его жизнь. Игрокам предстоит принимать важные решения на каждом этапе, приводя своего героя к одной из множества концовок.

LUDI Awards — ежегодная игровая премия, которая присуждается лучшим разработчикам из России, Украины, стран СНГ и Балтии. Её цель — рассказать об успехах индустрии, продвигать отрасль и знакомить с индустрией широкую общественность.

В 2021 году премия проходит во второй Премия проходит при поддержке Игромании, ВКонтакте и «Канобу».

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