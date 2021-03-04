Томские разработчики выпускают интерактивный роман-трагедию «Жизнь и страдания господина Бранте»

Томский Обзор / Фото: 4 марта 2021 // Фото: vk.com/brante_game

Сегодня, 4 марта, состоится официальный релиз нарративной компьютерной игры «Жизнь и страдания господина Бранте», созданной томскими разработчиками — студией Sever.

Игра представляет из себя интерактивный роман-трагедию о непростой судьбе человека в мире мрачного фэнтези. Разработчики предлагают примерить на себя роль простолюдина, господина Бранте, прожив его жизнь. Игрокам предстоит принимать важные решения на каждом этапе, приводя своего героя к одной из множества концовок. Бранте может стать судьей, священником, военачальником или заговорщиком, защищать, или уничтожать сложившиеся в обществе порядки.

Разработка игры началась осенью 2018 года. Изначально над ней работали четыре человека. Осень 2019 года разработчики провели успешную краудфандинговую кампанию собрав 267 тыс. рублей вместо запланированных 210 тысяч.

«После успешного крауда нашу игру заметил крупный отечественный издатель 101XP, который как раз начал развивать направление издания независимо разработанных инди-игр. Мы договорились вместе выпустить игру на мировой рынок. Они взяли на себя задачу сделать высококлассную локализацию на английский язык и обеспечить весь маркетинг и продвижение», — рассказывает руководитель проекта Дмитрий Иванов.

Презентация проекта состоялась 16 июня 2019 года на выставке Future Games. Игру завершала команда из 8 человек, а также ряд привлеченных специалистов (от редакторов текста до тестировщиков).

Выход игры запланирован на 20.00. Приобрести ее можно на площадке 101ХР, Steam, где к моменту выхода она занимает вторую строчку в списке популярных будущих продуктов, а также в Epic Games Store и GOG.

Пока создатели проекта не намерены выпускать DLC к «Жизни и страданиям господина Бранте», так как в игре и так предостаточно контента. Вместо этого они сосредоточатся на новым проектом.

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