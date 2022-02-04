В Томске откроется школа креативных индустрий

4 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/из архива издания

Осенью на базе губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций в Томске откроется школа креативных индустрий. Здесь будут учить звукорежиссуре, современной электронной музыке, фото- и видеопроизводству, анимации и 3D-графике, дизайну, а также VR и AR технологиям.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, открытие школы стало возможным благодаря тому, что Томская область попала в число регионов-победителей конкурсного отбора Министерства культуры РФ. На её создание выделено 89 млн рублей: 54 млн из федерального бюджета и 35 млн из областного.

Глава региона поручил руководству колледжа организовать отбор педагогов, которые с сентября начнут обучение по новым творческим дисциплинам.

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