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В Томске до середины февраля ограничат движение по ул. Вершинина

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С сегодняшнего дня в Томске будет перекрыта для движения одна полоса проезжей части по ул. Вершинина в районе дома №74, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с ремонтом аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм и заменой колодцев.

Предполагается, что движение на указанном участке будет восстановлено до 24.00 вторника, 15 февраля.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей движения.

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