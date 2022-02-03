В Томске до середины февраля ограничат движение по ул. Вершинина
3 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова/ из архива издания
С сегодняшнего дня в Томске будет перекрыта для движения одна полоса проезжей части по ул. Вершинина в районе дома №74, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с ремонтом аварийного участка водопроводной линии диаметром 225 мм и заменой колодцев.
Предполагается, что движение на указанном участке будет восстановлено до 24.00 вторника, 15 февраля.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей движения.
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