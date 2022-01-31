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В Томске задержали грабителя, который предлагал своей жертве купить у него магнитолу

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Томские полицейские «по горячим следам» задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, ночью подозреваемый зашел в помещение шиномонтажа на ул. Алтайской и предложил работнику купить у него автомагнитолу. Получив отказ злоумышленник взял кувалду, несколько раз ударил собеседника и потребовал отдать ему деньги. Потерпевший передал нападавшему более 500 рублей. С ними злоумышленник скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас разбойник находится под стражей.

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