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На дорогах Томской области стало безопаснее - МВД

По итогам 2021 года в Томской области зафиксировано снижение основных показателей аварийности на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так, в прошлом году количество ДТП снизилось с 574 до 475 (на 17,2%). Число погибших в авариях также уменьшилось на 21,3% с 89 до 70 человек, а раненых — с 687 до 529 (на 23%).

По данным УМВД, за год снизился и уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Количество происшествий с участием детей уменьшилось на 20,5% (с 83 до 66), раненых несовершеннолетних — на 28,9% (97 до 69), фактов гибели детей не зафиксировано.

В пресс-службе отмечают, что добиться таких результатов удалось благодаря мероприятиям, проводимым в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», направленного на создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, и на повышение уровня дорожной культуры участников дорожного движения.

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