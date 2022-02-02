Томские спортсмены привезли 32 медали с всероссийских соревнований по универсальному бою

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2022 // Фото: depms.ru

Томичи завоевали 32 медали разного достоинства на прошедших в Челябинске всероссийских соревнованиях по универсальному бою и универсальному бою «лайт» среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, участие в соревнованиях приняли около 400 спортсменов из 25 регионов страны. По итогам турнира томские бойцы стали обладателями 13 золотых, 12 серебряных и 7 — бронзовых наград.

«Золото» в копилку наград принесли воспитанники Центра спортивных единоборств «Легион» Никита Пивнев, Иван Незабудкин, Ярослав Запольский, Максим Новиков, Николай Куклин, Камиль Бикулов, Алиса Никифорова, а также воспитанники клубов «Гроза», «Комбат» и «Десант» — Елизавета Беляева, Савелий Сутко и Артем Гаврилов.

Серебряными призерами стали: Савелий Сутко, Карина Епифанцева (клуб «Комбат»), Елизавета Беляева, Алексей Соловьев, Илья Рассказов (клуб «Гроза»), Глеб Вихров, Николай Куклин и Камиль Бикулов (ЦСЕ «Легион»). Петраш Сергей и Алин Владимир (клуб «Десант»).

Бронзовые медали завоевали Сергей Петраш, Александр Евстигнеев (клуб «Десант»), Алиса Никифорова, Иван Боцман, Ярослав Запольский, (ЦСЕ «Легион»), Алексей Соловьев (клуб «Гроза»).

К соревнованиям победителей и призеров подготовили тренеры Ирина Харькова, Евгений Ветров, Виталий Доронкин, Александр Столбов и Евгений Кохан.

Также в рамках турнира томичка Ирина Харькова получила награду «За отличное судейство».

По итогам двух дней поединков команда Томской области завоевала второе командное место, уступив хозяевам турнира — Челябинской области. На третьем месте расположились команды Свердловской и Кемеровской областей.

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