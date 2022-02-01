18+
18+

Власти Томской области временно передали медикам автомобили руководителей структурных подразделений

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, медики автомобили помощь поддержка коронавирус инфекция распространение заболевания помощь волонтеры Власти Томской области временно передали медикам автомобили руководителей структурных подразделений

Автомобили структурных подразделений администрации Томской области передадут в распоряжение медиков. Такое решение в связи с ухудшением эпидобстановки принял губернатор региона Сергей Жвачкин, передает пресс-служба обладминистрации.

«Мы уже год передаем автомобили руководителей департаментов администрации Томской области медикам, но делали это по скользящему графику. Сейчас машины передаем в пользование врачей до тех пор, пока схлынет волна, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он уточнил, что ни один медицинский автопарк не рассчитан на эпидемию такого масштаба. Он также рекомендовал принять аналогичные решения и муниципальным властям.

"У врачей сейчас сотни визитов к пациентам на дом, без нашей помощи им не обойтись. Уверен, мэрии Томска и Северска, администрации в районах последуют этому примеру».

Кроме того, глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области увеличить количество привлеченных такси для поездок врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Проект газификации томской «Спички» прошел экспертизу

11 января 2022
Томские новости

Центр креативных индустрий «Поздеев центр» построят в Красноярске

17 января 2022
Томские новости

В Томске создали виртуальный музей подъездов

24 января 2022
Томские новости

В Томске проводят проверку по факту похищения 3-летней девочки

11 января 2022
Томские новости

Полиция оштрафовала двух томичей за езду на снегоходах по тротуарам

21 января 2022
Томские новости

В феврале в Томске сменится глава управления социальной политики

29 января 2022
Томские новости

В Томске установят 20 новых экопунктов возмездного приема вторсырья

5 января 2022
Томские новости

Томские ученые изучат влияние городской среды на качество жизни птиц

27 января 2022
Томские новости

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

19 января 2022
Комментарии для сайта Cackle