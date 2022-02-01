Власти Томской области временно передали медикам автомобили руководителей структурных подразделений

1 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Автомобили структурных подразделений администрации Томской области передадут в распоряжение медиков. Такое решение в связи с ухудшением эпидобстановки принял губернатор региона Сергей Жвачкин, передает пресс-служба обладминистрации.

«Мы уже год передаем автомобили руководителей департаментов администрации Томской области медикам, но делали это по скользящему графику. Сейчас машины передаем в пользование врачей до тех пор, пока схлынет волна, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он уточнил, что ни один медицинский автопарк не рассчитан на эпидемию такого масштаба. Он также рекомендовал принять аналогичные решения и муниципальным властям.

"У врачей сейчас сотни визитов к пациентам на дом, без нашей помощи им не обойтись. Уверен, мэрии Томска и Северска, администрации в районах последуют этому примеру».

Кроме того, глава региона поручил департаменту здравоохранения Томской области увеличить количество привлеченных такси для поездок врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории.

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