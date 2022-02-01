Более 580 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 586 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала Стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 321 человека. Двое заболевших скончались. Также за прошедшие сутки были госпитализированы 206 заболевших коронавиурсом.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 68 050 случаев заболевания коронавирусом. 63 402 заболевших выздоровели, 706 - скончались.

Напомним, в связи со сложившейся эпидобстановкой с 1 февраля в Томской области вводятся дополнительные ограничения.

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