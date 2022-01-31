Томичи стали лауреатами премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

31 января 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 29 января, в Красноярске жюри подвело итоги XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. Победы в двух номинациях получили томичи, сообщает пресс-служба мероприятия.

Руководитель управления корпоративных и внешних коммуникаций Томского политехнического университета Мария Моисеенко стала лауреатом в персональной номинации «Мастер».

Мария Моисеенко на защите проекта в рамках премии «Серебряный Лучник» — Сибирь Фото: предоставлено организаторами

Награду в категории «Антикризисные коммуникации» получил проект «Мелодия жеста», в рамках которого артисты школы-студии-театра «Индиго» сняли видеоклипы на жестовом языке на популярные композиции известных артистов.

Татьяна Топчий, представитель проекта «Мелодия жеста» Фото: предоставлено организаторами

Главный приз премии экспертное жюри во главе с вице-президентом международного холдинга Segezha Group Кермен Манджиевой присудило фестивалю стрит-арта из Братска «Один за всех». Он также получил приз зрительского голосования. Как лауреат гран-при регионального конкурса, проект попал в шорт-лист XXV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

«В 2021 году житель Братска Гриша Шаров вновь провел фестиваль стрит-арта — если первый был всероссийским, то второй стал международным. Но художники со всех континентов, включая Антарктиду, не приезжали в Братск. Присланные ими эскизы братчанин реализовал на месте самостоятельно. Сольный фестиваль стрит-арта органично вписался в тему связанного с пандемией дистанционного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Победителем в номинации «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление» объявлен проект «Сбор новогодних ёлок для животных Большереченского зоопарка» рекламного агентства «Коперник» и омской МЕГИ. Более 800 ёлок не оказались после праздников на помойках, а пошли на корм, игрушки и подстилки животным зоопарка.

Две награды «Серебряный Лучник» — Сибирь уехали в Новокузнецк. В номинации «Корпоративные коммуникации» победил проект Распадской угольной компании и VOzDUHFILM «Искусство горных работ: первая интерактивная выставка в действующей шахте». Премии в номинации «Продвижение государственных и общественных программ» удостоился аудиогид для городского общественного транспорта «Открой Новокузнецк Заново!» от Global Siberia и VOzDUHFILM. В номинации «Маркетинговые коммуникации» жюри победителя не определило.

В номинации «Коммуникации в благотворительности» премию получила акция #неидеальнаямать благотворительного фонда «Солнечный город» и агентства социально ориентированного маркетинга Kolyshev C&D. Проект был направлен на профилактику социального сиротства и привлечение новой для фонда аудитории, готовой помогать семьям и мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Завершающие мероприятия XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь состоялись в красноярском «ОНЕГИН event hall». Генеральным партнером премии в восьмой раз стала ГМК «Норильский никель». Территориальный партнер премии — ОАО «Красцветмет». Стратегический партнер — ПАО «Магнит». Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.

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