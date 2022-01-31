18+
18+

Томичи стали лауреатами премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

Конкурсы и акции, Серебряный Лучник — Сибирь, Томские новости, серебряный лучник премии томский политех аэлита томск новости интересное Томичи стали лауреатами премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

В субботу, 29 января, в Красноярске жюри подвело итоги XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь. Победы в двух номинациях получили томичи, сообщает пресс-служба мероприятия.

Руководитель управления корпоративных и внешних коммуникаций Томского политехнического университета Мария Моисеенко стала лауреатом в персональной номинации «Мастер».

Мария Моисеенко на защите проекта в рамках премии «Серебряный Лучник» — Сибирь
Фото: предоставлено организаторами

Награду в категории «Антикризисные коммуникации» получил проект «Мелодия жеста», в рамках которого артисты школы-студии-театра «Индиго» сняли видеоклипы на жестовом языке на популярные композиции известных артистов.

Татьяна Топчий, представитель проекта «Мелодия жеста»
Фото: предоставлено организаторами

Главный приз премии экспертное жюри во главе с вице-президентом международного холдинга Segezha Group Кермен Манджиевой присудило фестивалю стрит-арта из Братска «Один за всех». Он также получил приз зрительского голосования. Как лауреат гран-при регионального конкурса, проект попал в шорт-лист XXV Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

«В 2021 году житель Братска Гриша Шаров вновь провел фестиваль стрит-арта — если первый был всероссийским, то второй стал международным. Но художники со всех континентов, включая Антарктиду, не приезжали в Братск. Присланные ими эскизы братчанин реализовал на месте самостоятельно. Сольный фестиваль стрит-арта органично вписался в тему связанного с пандемией дистанционного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Победителем в номинации «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление» объявлен проект «Сбор новогодних ёлок для животных Большереченского зоопарка» рекламного агентства «Коперник» и омской МЕГИ. Более 800 ёлок не оказались после праздников на помойках, а пошли на корм, игрушки и подстилки животным зоопарка.

Две награды «Серебряный Лучник» — Сибирь уехали в Новокузнецк. В номинации «Корпоративные коммуникации» победил проект Распадской угольной компании и VOzDUHFILM «Искусство горных работ: первая интерактивная выставка в действующей шахте». Премии в номинации «Продвижение государственных и общественных программ» удостоился аудиогид для городского общественного транспорта «Открой Новокузнецк Заново!» от Global Siberia и VOzDUHFILM. В номинации «Маркетинговые коммуникации» жюри победителя не определило.

В номинации «Коммуникации в благотворительности» премию получила акция #неидеальнаямать благотворительного фонда «Солнечный город» и агентства социально ориентированного маркетинга Kolyshev C&D. Проект был направлен на профилактику социального сиротства и привлечение новой для фонда аудитории, готовой помогать семьям и мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Завершающие мероприятия XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь состоялись в красноярском «ОНЕГИН event hall». Генеральным партнером премии в восьмой раз стала ГМК «Норильский никель». Территориальный партнер премии — ОАО «Красцветмет». Стратегический партнер — ПАО «Магнит». Оператором региональной премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Еще одна партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

26 января 2022
Томские новости

В Томской области осудили повара столовой, где 34 ребенка заразились псевдотуберкулезом

25 января 2022
Томские новости

Томские ученые предложили новый способ утилизации изношенной авторезины

18 января 2022
Томские новости

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

19 января 2022
Томские новости

Полицейские задержали северчан, которые угоняли автомобили во время договора об их покупке

28 января 2022
Томские новости

Половину управленческого состава томский предприятий СИБУРа переведут на «удаленку»

25 января 2022
Томские новости

Территорию бывшего военного госпиталя Томска в апреле выставят на торги за 50,7 млн рублей

28 января 2022
Томские новости

Более 170 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

25 января 2022
Томские новости

В томской колонии сделали 10 будок для бездомных собак

28 января 2022
Комментарии для сайта Cackle