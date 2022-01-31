Строительство Крапивинской ГЭС стабилизирует работу речпорта Томска осенью, но сократит навигацию весной

31 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак/ из архива редакции

Строительство Крапивинской ГЭС в Кемеровской области на реке Томи позволит обеспечить бесперебойное судоходство в нижнем течении, где находится речной порт Томска.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) завершения строительства ГЭС, подготовленных АО «Ленгидропроект» (входит в «Русгидро»), в периоды летне-осеннего маловодья емкость Крапивинского водохранилища позволит обеспечить необходимый пропуск воды в объеме 600 куб. м/с даже при минимальных естественных расходах.

«Практически исключаются риски нарушения условий судоходства в нижнем течении реки Томь», — отмечается в документе.

По данным «Ленгидропроекта», в 2018 году в районе Томска минимально допустимые для судоходства отметки держались в течение 9 суток, в 2019 году в течение 6 суток необходимые глубины не обеспечивались. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в 2021 году, когда судоходные глубины не обеспечивались в течение 40 суток (с 18 августа по 27 сентября), уровень воды падал почти на 70 см ниже критического. Расходы в Томи в этот период составляли всего 200-300 куб. м/с.

Минимально необходимой для речного судоходства считается глубина 2,5 м. Выше Томска такие глубины обеспечиваются только в период весеннего половодья. Специалисты «Ленгидропроекта» считают, что в среднем течении Томи возможно обеспечить гарантированную глубину от 2 м только при условии сочетания попусков из Крапивинского водохранилища и проведения дноуглубительных работ.

«Более рациональным вариантом является установление гарантированной глубины 120-150 см с возможностью караванной (по предварительно согласованному графику) проводки судов с большей осадкой», — отмечают проектировщики.

Описывая режим работы гидроузла в периоды половодья специалисты предлагают компенсировать сработанное за зимний период водохранилище до нормального подпорного уровня расходами половодья на протяжении второй половины апреля до первых чисел мая. С первой-второй декады мая в нижний бьеф предполагается пропускать естественные расходы притока, если они не превышают 10 тыс. куб. м/с. Превышающие это значение расходы будут аккумулироваться в водохранилище.

«Такой режим позволяет значительно, более чем на 1 м, снизить уровни экстремальных наводнений. С учетом введения в законодательство России ограничений на строительство на территориях 1% затопления такое воздействие обеспечивает вывод из-под ограничений как минимум 3 тыс. га селитебных территорий и сельхозугодий», — говорится в документе.

«Анализ архивных и современных данных по муниципальным образованиям, расположенным вдоль нижнего течения Томи, показал, что за последние 20 лет на территории Кемеровской области ущерб от подъема уровня Томи незначительный, гораздо больше рисков от современных наводнений создается на территории Томской области, особенно для активно развивающихся населенных пунктов и предприятий левобережной части», — указывают специалисты.

Вместе с тем отмечается, что строительство ГЭС приведет к увеличению продолжительности ледостава в пределах Томской области, поскольку сроки начала ледостава ожидаются в пределах многолетних значений, а дата весеннего ледохода может быть сдвинута на 1-2 недели к более поздним срокам.

Подготовленные «Ленгидропроектом» материалы ОВОС завершения строительства Крапивинской ГЭС вынесены на публичные слушания, которые состоятся в феврале в ряде муниципалитетов Кемеровской области.

Речной порт Томска эксплуатирует АО «Томская судоходная компания» (ТСК), входящая в холдинг «Сибирский центр логистики». ТСК перевозит грузы по рекам Обь-Иртышского бассейна в районы Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также осуществляет перегрузочную деятельность, производит строительный песок и щебень. Флот компании составляют более 50 буксиров и более 200 барж.

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