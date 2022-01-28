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В феврале в Томске сменится глава управления социальной политики

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Через неделю, 4 февраля, в Томске сменится глава управления социальной политики, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее возглавлявшая ведомство Галина Маракулина покинет пост в связи с уходом на заслуженный отдых. Её место займет директор МАУ «Центр профилактики и социальной адаптации города Томска «Семья» Татьяна Запасная.

Галина Маракулина трудится в органах социального обеспечения Томска с 1996 года. С 2010 года является начальником управления социальной политики городской администрации.

Татьяна Запасная с 2011 года работает в органах городской администрации.

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