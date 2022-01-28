Томичей приглашают на четвертый поток всероссийской программы Архитекторы.рф

28 января 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В 2022 томичи смогут принять участие в четвертной бесплатной лидерской программе профессионального развития Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнёрстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя и Правительства России.

Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Как уточняют организаторы, поток включает в себя:

лидерскую офлайн-программу;

серию краткосрочных программ «Городские практики» для специалистов в области развития городской среды в регионах;

школу и международную конференцию «Архитектор будущего»;

карьерный день «Ярмарка вакансий»;

онлайн-курсы для городских активистов, девелоперов, архитекторов и дизайнеров;

издательскую программу по выпуску профессиональной литературы.

Подать заявку на участие можно будет на сайте начиная с 4 февраля. До этого времени у будущих заявителей есть возможность подготовиться: обновить резюме и портфолио, почитать профильную литературу. К участию в программе приглашаются архитекторы, проектировщики, градостроители, государственные и муниципальные служащие, ответственные за вопросы развития городов, в возрасте до 45 лет включительно со всей России.



«Каждый год Институт формирует программу так, чтобы все участники, вне зависимости от своего опыта, полностью погрузились в современный контекст развития территорий. Для этого мы привлекаем более 200 российских и зарубежных экспертов из разных сфер архитектуры и градостроительства и организуем более 150 образовательных мероприятий, не считая десятков часов работы в тематических группах и над индивидуальными проектами. За полгода непрерывных образовательных практик и пребывания среди лучших из лучших финалисты становятся единомышленниками, разделяющими общие профессиональные ценности и видение процессов городского развития. Это касается всех: и начинающих архитекторов из небольших бюро, и государственных служащих, и тех, кто работает с муниципальным заказчиком. Новая сотня станет частью сообщества выпускников офлайн-программы, которое уже четвёртый год развивает комфортную и жизнестойкую среду российских городов», — добавила Варвара Мельникова, директор Института «Стрелка».



Подать заявку на участие в четвёртом потоке офлайн-программы Архитекторы.рф можно с 4 до 16 февраля 2022 года включительно. Подробнее об условиях конкурсного набора и требованиях к участникам можно узнать на сайте Архитекторы.рф по ссылке.



Кроме того, 27 января откроется приём заявок на проведение программы «Городские практики» для специалистов из регионов — архитекторов, представителей власти, градостроителей, девелоперов. В 2022 году программа состоится в 10 российских городах и будет включать три этапа: онлайн-модуль (8 тематических недель), офлайн-модуль (серия городских интенсивов) и выездной модуль для 20 участников.



Отбор городов будет осуществляться по конкурсу. Подать заявку на проведение программы «Городские практики» могут представители региональных и городских администраций, профильных департаментов и центров компетенций. Приём заявок открыт до 17 февраля 2022 года включительно. Список городов будет объявлен до 24 февраля. Подробнее ознакомиться с критериями отбора городов для участия в программе можно по ссылке.



Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина в стратегическом партнёрстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей государственных (муниципальных) служащих. Программа осуществляется при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.







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