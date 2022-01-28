«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за строительством жилого комплекса в Томске

28 января 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предоставил услугу «Комплексное видеонаблюдение» цифровой платформы «Ростелеком. Ключ» застройщику ООО СЗ «Вира», который ведет строительство жилого комплекса «Войков» в Томске на улице Войкова, 51. Специалисты компании смонтировали и настроили шесть наружных камер видеонаблюдения на стройплощадке.

Теперь объект находится под контролем руководства компании-застройщика. Видеокамеры размещены на въезде и выезде с территории, на участке строительства домов и в зоне бытового городка. Мониторинг производится круглосуточно в режиме реального времени. Изображение с видеокамер доступно для просмотра со смартфонов, планшетов и компьютеров клиента. Управлять услугой можно через личный кабинет или мобильное приложение.

«Видеонаблюдение от “Ростелекома” является удобным и эффективным инструментом для контроля и наблюдения. При реализации этого проекта наши эксперты учли все потребности клиента и предложили оптимальное техническое решение, которое при необходимости может дополняться и трансформироваться под новые задачи», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Комплексное видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения архива изображений от 7 до 60 дней. Услуга востребована для повышения безопасности и комфорта жителей на придомовых территориях, на парковках и в подъездах многоквартирных домов, а также в любых комплексах с большим скоплением людей. Сервис позволяет удаленно видеть все, что происходит на территории. К цифровой платформе можно подключить необходимое количество камер, при этом система не требует значительных затрат на сетевую инфраструктуру и предусматривает готовое программное обеспечение.

Получить дополнительную информацию об услуге «Комплексное видеонаблюдение» можно на сайте Ростелекома или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.

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