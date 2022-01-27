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Ученик 8 класса выпал из окна школы в Томске

Происшествия, Томские новости, происшествия жесть Томска упал из окна выпал из окна Ученик 8 класса выпал из окна школы в Томске

Сегодня, 27 января, в Томске из окна школы №40 выпал ученик 8 класса, сообщает пресс-служба мэрии.

Инцидент произошел во время перемены.

«Ребёнок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего», — отметил начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

Администрация школы держит связь с родителями ученика.

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