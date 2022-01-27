Ученик 8 класса выпал из окна школы в Томске
27 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Mat Napo on Unsplash
Сегодня, 27 января, в Томске из окна школы №40 выпал ученик 8 класса, сообщает пресс-служба мэрии.
Инцидент произошел во время перемены.
«Ребёнок с травмами доставлен в БСМП. Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего», — отметил начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков.
Администрация школы держит связь с родителями ученика.
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