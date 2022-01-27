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ФАС выявила картельный сговор на рынке транспортировки мусора в Томске

ЖКХ, Криминал, Томские новости, картель сговор торги вывоз мусора ФАС выявила картельный сговор на рынке транспортировки мусора в Томске

Томское УФАС выявило сговор между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ» на торгах по оказанию услуг по вывозу мусора в Томске в 2020 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

По мнению антимонопольного органа, поведение участников аукционов свидетельствует о заключении между ними антиконкурентного соглашения для поддержания цены на торгах.

Томское УФАС установило многочисленные связи между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ», которые свидетельствуют о совместной подготовке и участии в торгах. При этом компании не подконтрольны одному лицу.

Заказчиком выступало УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Начальная цена торгов на двух аукционах составила более 438 млн рублей.

В 2020 году УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» провело 2 закупки, в обеих участвовали «АБФ Логистик» и «МВМ». При этом в обоих случаях ООО «МВМ» не было допущено к финальным торгам.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «АБФ Логистик» было зарегистрировано в 2013 году. Совладельцами компании являются бывший директор «Спецавтохозяйства» Николай Чаринцев, его брат Константин и бывший вице-мэр Томска, руководитель аппарата городской администрации Александр Цымбалюк.

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