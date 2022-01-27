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Стрежевскому фермеру-погорельцу выплатят 5 млн рублей на восстановление хозяйства

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Фермер из Стрежевого Дмитрий Лесковский получит 5 млн рублей из фонда непредвиденных расходов. Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, деньги пойдут на строительство птичника и приобретение оборудования взамен сгоревших в прошлом году.

Напомним, в прошлом году Дмитрий получил грант по областному проекту «Агростартап» и вложил его в разведение птицы. Однако 29 ноября на его ферме произошел пожар, в котором погибли 1 088 кур-несушек, 574 бройлера и 206 перепелов.

Глава региона принял решение помочь начинающему фермеру.

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