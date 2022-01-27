Томские ученые изучат влияние городской среды на качество жизни птиц

Ученые и студенты Биологического института Томского государственного университета совместно с коллегами из МГУ изучат жизнь модельных видов птиц — большой синицы, мухоловки-пеструшки, садовой горихвостки — в условиях города и природной среде. Таким образом биологи намерены выяснить, насколько городские условия удовлетворяют потребностям разных птиц для формирования устойчивых популяций, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Формирование экологически устойчивой среды на территориях, преобразованных человеком, является одной из важнейших задач по созданию благоприятных условий и для человека, и для сохранения биоразнообразия, — говорит руководитель проекта, заведующий отделом учебной и просветительской работы зоологического музея, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии БИ ТГУ Сергей Гашков. — Чтобы прогнозировать динамику трансформированных человеком экосистем (например, городской среды) и принимать меры, направленные на формирование устойчивого урбоценоза, мы выбрали модельные объекты, позволяющие эффективно оценивать его состояние».

Ученые исследуют многолетние ряды данных по птицам-дуплогнездкам, обитающим в урбанизированных и естественных условиях. В частности, речь и дет о птицах, которые гнездились на территории и в окрестностях учебно-научной станции ТГУ «Полигон Коларово» и в томских парковых зонах — Университетской роще, Ботаническом саду, Буфф-саду, Городском саду и других.

Стабильность популяций птиц будут оценивать по нескольким критерия, в числе которых продолжительность жизни, эмбриональная смертность, выживаемость и репродуктивный успех особей разного возраста. На основе матриц прогноза численности группировок, проживающих в городских и природных условиях, будет проведён анализ чувствительности (sensitivity) и эластичности (elasticity) для этих группировок. Это позволит оценить стабильность городских и природных популяций птиц, их способность к самоподдержанию и, в конечном счете, о пригодности городской среды для обитания исследуемых видов.

По словам биологов, исследуемые виды являются биоиндикаторами, поэтому «самочувствие» популяций хорошо отражает состояние окружающей среды. Например, в исследованиях других учёных было показано, что к уровню загрязнений более чувствительны самки мухоловок-пеструшек. На загрязненных территориях их смертность повышалась в два раза, тогда как смертность самцов сохранялась практически неизменной.

В пресс-службе уточняют, что полученные в ходе исследования данные, будут важны и для населения, проживающего на ней.

Исследования ведутся в рамках гранта РНФ №22-24-00468 «Городская среда как местообитание для птиц: сравнительный анализ демографических показателей и связей особей с территорией у птиц-дуплогнездников, обитающих в урбанизированных и естественных условиях» по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».

Изучение изменений окружающей среды под влиянием антропогенных факторов и глобальной трансформации климата является одним из главных исследовательских направлений ТГУ, развиваемых в рамках программы «Приоритет 2030».

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