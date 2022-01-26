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Томичка перевела 250 тыс. рублей на «брокерский» счет и не смогла их вернуть

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Жительница Томска стала жертвой мошенников и лишилась более 250 тыс. рублей.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, 31-летняя женщина доверилась рекламе в одной популярной соцсети. В сообщении от имени известного банковского учреждения утверждалось, что можно вложить свои средства в акции мировых компаний и получить доход от инвестирования.

Женщина оставила заявку, указала свои данные и номер телефона. После этого ей позвонили и предложили инвестировать деньги, чтобы получать прибыль. Действуя по инструкции незнакомцев томичка перешла по присланной ссылке, создала брокерский счет и перевела туда более 250 тыс. рублей.

Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенников — те, кто вел с ней переписку, перестали отвечать. Также она не смогла вывести деньги с брокерского счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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