Еще одна партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Томскую область

Томский Обзор / Фото: 26 января 2022 // Фото: zdrav.tomsk.ru

Накануне в Томскую область поступило 2 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Еще 16 200 доз препарата поступит в регион в конце недели.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, вакцина будет распределена во все стационарные и мобильные пункты вакцинации региона.

«Департамент здравоохранения на постоянной основе направляет заявки на тот или иной препарат в Министерство здравоохранения РФ, вакцина поступает регулярно», — отметила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.

Она также уточнила, что пройти повторную вакцинацию жители региона могут любым препаратом, однако окончательное решение принимает врач, проводящий осмотр перед вакцинацией.

На сегодня препаратом «Спутник Лайт» привились 132 351 житель региона. Всего вакцинацию от COVID-19 прошли 566 757 жителей региона, из них завершили иммунизацию 534 153 человека. Среди вакцинированных 173 130 человек старше 60 лет.

За весь период прививочной кампании в Томскую область поступило 750 571 доза вакцины (535 759 — «Гам-КОВИД-Вак», 145 832 — «Спутник Лайт», 51 010 — «ЭпиВакКорона», 17 490 — «КовиВак», 480 — «Спутник М»).

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