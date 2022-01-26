Норматив по парковочным местам в Томской области обновлен

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Власти Томской области утвердили новый норматив по парковочным местам близ многоквартирных домов.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, согласно обновленной норме на 100 квадратных метров жилья в многоквартирнике должно быть спроектировано одно машиноместо.

По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, возвращение к нормативу, который действовал до 2014 года, позволит эффективнее проектировать жилые районы и в перспективе стабилизировать стоимость квадратного метра жилья.

Напомним, ранее в Томской области действовал норматив 1 машино-место на квартиру.

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