Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на трассе под Томском

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Сегодня утром, 26 января, в Томском районе столкнулись встречные Toyota Spacio и Toyota Land Cruiser, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.40 на 3 километре трассы Новомихайловка-Итатка. По предварительным данным, женщина-водитель Toyota Spacio, двигавшегося в сторону Томска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и произошло ДТП.

«Спасатели, используя гидравлический инструмент (ГАСИ), деблокировали пострадавшего из легкового автомобиля, и отключили АКБ аварийных автомобилей. Пострадавший с травмами передан бригаде скорой медицинской помощи», — сообщают в Томской областной поисково-спасательной службе.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставлен 40-летний пассажир Toyota Spacio.

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