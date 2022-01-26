Скорость движения: «Ростелеком» поддержал молодых спортсменов Томской области

26 января 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» оказал финансовую поддержку в приобретении спортивной экипировки для отделения конькобежного спорта детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» (МБУДО ДЮСШ) города Северска. В этом году спортсмены успешно представили Томскую область на III этапе Кубка Союза конькобежцев России, который прошел в Челябинске с 17 по 20 января.

В состязаниях принимали участие порядка 100 спортсменов из 21 региона России. Призовые места завоевали и северские конькобежцы: Михаил Субботин занял второе место на дистанциях 1 500 и 3 000 метров, Екатерина Злобина завоевала первое место на дистанции 3 000 м и второе место на дистанции 1 500 м, Ангелина Полушкина вошла в пятерку лучших на дистанции 3 000 м и в массовых стартах.

«Конькобежный спорт — это скоростной, высокотехнологичный и зрелищный вид спорта, который интересен многим людям совершенно разных возрастов. Для достижения высоких показателей необходима качественная экипировка, которая позволяет конькобежцу сосредоточить свое внимание на результате тренировочного процесса и стремиться к поставленной цели. Мы благодарны „Ростелекому“ за поддержку и интерес к нашей работе», — поделилась тренер-преподаватель отделения конькобежного спорта МБУДО ДЮСШ «Янтарь» Юлия Субботина.

«„Ростелеком“ традиционно большое внимание уделяет развитию и продвижению спорта среди молодежи. В этот раз мы с радостью помогли в приобретении костюмов для конькобежцев. Новое снаряжение позволяет ребятам подчеркнуть собственный индивидуальный стиль и объединить образ команды в целом. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением и желаем новых побед», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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