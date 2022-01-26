Томичи смогут пожениться в «красивые даты» в усадьбе Грацианова

26 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина/ из архива издания

Памятник деревянного зодчества «Усадьба Грацианова», где ныне располагается Дом приемов Томской области, вновь станет доступным для проведения торжественных свадебных церемоний в «красивые даты» в июле и августе. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в этом году среди томичей наиболее популярными датами стали 22.07.2022 и 20.08.2022, а также 08.07.2022 — День семьи, любви и верности.

Подать заявление о заключении брака на 8 и 22 июля, а также на 12 и 20 августа 2022 года в Доме приемов Томской области можно с 1 февраля на личном приеме во Дворце бракосочетаний Томска по предварительной записи.

Традиция передавать Дом приемов Томской области в распоряжение молодоженов была введена почти пять лет назад. Впервые усадьба Грацианова, построенная в 1901 году, распахнула свои двери для свадебных церемоний в день трех семерок — 7 июля 2017-го.

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