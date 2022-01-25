Двух томских депутатов-сторонников Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сегодня, 25 января, экс-координаторов штабов Навального (деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России) в Томской области, депутатов думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

По закону, банки замораживают счета включенных в перечень физических лиц и приостанавливают их обслуживание. Тем не менее, они могут получать зарплату в размере до 10 тыс. рублей на указанного члена семьи, а также социальные выплаты, стипендии и пособия. Также с заблокированного счета можно оплачивать кредиты, взятые до включения в список, и платить налоги.

Напомним, в декабре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали депутата думы Томска и экс-руководителя местного штаба Навального (движение признано в РФ экстремистской организацией) Ксению Фадееву.

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