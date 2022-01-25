18+
18+

Двух томских депутатов-сторонников Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Криминал, Судебные дела, Томские новости, Фадеева Фатеев уголовные дела Навальный арестовали задержали сводка криминал запрещенные организации Двух томских депутатов-сторонников Навального включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сегодня, 25 января, экс-координаторов штабов Навального (деятельность штабов Навального признана экстремистской и запрещена на территории России) в Томской области, депутатов думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

По закону, банки замораживают счета включенных в перечень физических лиц и приостанавливают их обслуживание. Тем не менее, они могут получать зарплату в размере до 10 тыс. рублей на указанного члена семьи, а также социальные выплаты, стипендии и пособия. Также с заблокированного счета можно оплачивать кредиты, взятые до включения в список, и платить налоги.

Напомним, в декабре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали депутата думы Томска и экс-руководителя местного штаба Навального (движение признано в РФ экстремистской организацией) Ксению Фадееву.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В томском «Киномаксе» покажут «Лакричную пиццу» Андерсона о жизни в 70-х

19 января 2022
Томские новости

В Томске завершилось строительство нового детского сада в Зеленых горках

27 декабря 2021
Томские новости

Wink впечатляет: 1,2 млрд часов контента показал онлайн-кинотеатр в 2021 году

19 января 2022
Томские новости

Томской ДСК одобрили застройку на участке рядом с «Южными Воротами»

14 января 2022
Томские новости

Томский губернатор выделил 10 млн рублей на обустройство территории рядом с «Политехником»

21 января 2022
Томские новости

«Ростелеком» в Томской области завершил первый этап проекта по устранению цифрового неравенства

14 января 2022
Томские новости

В томской «Аэлите» покажут короткометражки северных режиссеров

17 января 2022
Томские новости

Томские ученые предложили новый способ утилизации изношенной авторезины

18 января 2022
Томские новости

В томском музее «Профессорская квартира» сыграют музыку деревянной архитектуры

6 января 2022
Комментарии для сайта Cackle