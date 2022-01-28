Томичей приглашают послушать джазовый кларнет и bebop

Томский Обзор / Фото: 28 января 2022 // Фото: jazzcafe.tusur.ru

В субботу, 29 января, в джазовом клубе Underground состоится концерт Константина Молодцова (кларнет) и Bebop Project Олега Петрикова.

«Джазовый кларнет — явление уникальное. Его проникновенное звучание способно затронуть самые тонкие струны Вашей души, а невероятный драйв в сочетании с чувственностью и глубиной его звучания подарят незабываемые эмоции и потрясающие впечатления. Вас ждут незабываемые хиты в исполнении талантливого музыканта, кларнетиста и аранжировщика Константина Молодцова, а также других звезд российской джазовой сцены», — создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

Гостям сыграют bebop — быструю, активную и виртуозную музыку. Перед собравшимися выступит один из лучших бас-гитаристов и контрабандистов страны, преподаватель джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа Олег Петриков. Музыкант исполняет как собственные композиции, так и джазовые стандарты в оригинальных трактовках.

Вместе с Олегом Петриковым в составе Bebop Project выступит целая плеяда ярких джазовых музыкантов: один из самых востребованных джазовых пианистов Сибири, участник фестивалей в Монтрё (Швейцария), Пори (Финляндия) и России Евгений Серебренников (фортепиано). На ударных — Евгений Суворов, создатель и лидер ансамбля Drumline, в составе которого стал лауреатом второй степени на Международном джазовом фестивале-конкурсе «На крыльях джаза», солист и участник оркестра «Сибирский Диксиленд».

За кларнетом — Константин Молодцов — саксофонист, аранжировщик. С 2003 по 2015 он работал в Биг-Бенде Владимира Толкачёва, а также гастролировал с оркестром в Швейцарии, Франции, Германии, Англии, Южной Корее. С 2015 Молодцов — солист оркестра Новосибирского театра оперы и балета. Ведёт активную сольную деятельность, реализуя свои творческие проекты.

Начало концерта в 20.00. Стоимость билета: 850 рублей в основном зале, 250 рублей в прилегающих залах. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно здесь.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: