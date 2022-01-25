Приставы «КАМАЗами» вывозят мусор из квартиры жителя Томска

25 января 2022 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области

Судебные приставы по решению суда принудительно освобождают от мусора квартиру жителя Томска, который проживает по улице Елизаровых 39/1, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управление ФССП.

«С иском в суд в интересах жителей многоквартирного дома обратилась управляющая компания. Один из жителей на протяжении нескольких лет захламлял квартиру вещами из мусорных контейнеров, чем создал неудобства для своих соседей», — говорится в пресс-релизе.

Суд обязал гражданина 1939 года рождения убрать мусор и провести в квартире дезинфекцию, но мужчина проигнорировал это решение, и приставы наложили на него исполнительный сбор в размере 5 тыс. рублей, а также несколько раз оштрафовали по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Но и это не побудило мужчину очистить свою квартиру.

«К настоящему времени вывезли уже три „КАМАЗа“ мусора. Это около половины от всего объема. Там сейчас работает две машины, предполагается, что всего будет вывезено до шести „КАМАЗов“ мусора», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что ранее из этого дома приставы уже вывозили хлам по решению суда.

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