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Томские полицейские задержали жителя Новосибирской области, перевозившего осетров на 13 млн рублей

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В Томской области полицейские задержали мужчину, перевозившего несколько мешков с краснокнижными осетрами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль жителя Новосибирской области на 200 километре трассы Томск — Каргала — Колпашево. При проверке документов полицейские обратили внимание, что в салоне машины находятся мешки, укрытые покрывалом. Водитель пояснил, что в них находятся кострюки, которых он перевозил без необходимых документов.

Сведения были переданы в дежурную часть. Прибывшие оперативники изъяли 82 экземпляра рыбы. Экспертиза показала, что в мешках перевозилась рыба особо ценной породы сибирский осётр, принадлежащей к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации. По предварительным данным, ущерб, причинённый государству, превышает 13 млн рублей.

В свою очередь подозреваемый уточнил, что купил рыбу у неизвестных. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: 70.мвд.рф

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