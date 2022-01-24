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Многодетных родителей Томска приглашают на бесплатный курс финансовой грамотности

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В Томске 25 января стартует бесплатный курс финансовой грамотности для приемных и многодетных родителей Томска. Мероприятие организует благотворительный фонд «Томск без сирот».

Преподавателем курса стал кандидат экономических наук, разработчик и преподаватель курса по личным финансам ТПУ Тимур Рустамович Рахимов. Он разработал программу из 12 практических и теоретических занятий. Семьи научатся планировать бюджет, копить, а также грамотно выдавать карманные деньги детям.

«Для меня очень ценна возможность делиться опытом осознанного управления личными финансами с приемными и многодетными родителями, потому что у меня у самого пятеро детей, среди которых есть приемные. И я хорошо понимаю, насколько это важно для большой семьи», — рассказал Тимур Рахимов.

Участие в курсе бесплатное. Подробности и регистрация по ссылке. Справки по телефону: +7 908 208-90-75.

Благотворительный фонд «Томск без сирот» действует с 2016 года. Его работа направлена на развитие в Томской области сообщества замещающих (приемных, опекунских) семей. Проект финансовой грамотности для приемных и многодетных родителей реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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