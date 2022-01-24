Депутатам необходимо срочно вернуться к вопросу изменения федерального закона об отлове безнадзорных животных — мэрия Томска

Инициативу губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внесения изменений в федеральный закон об отлове безнадзорных животных поддерживают участники Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на и.о. главы Томска Михаила Ратнера.

«Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся, — цитирует Михаила Ратнера пресс-служба городской администрации. — Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона».

По словам градоначальника, сейчас составляются соответствующие предложения в федеральную Думу.

Также Михаил Ратнер напомнил, что в Томске каждый год приют «Верный друг», выполняющий по муниципальному контракту функции единой службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных, занимается их содержанием, чипированием и стерилизацией. При этом более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону, их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет, он и так переполнен.

В прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Документ среди прочего предлагал установить понятие «агрессивное животное с признаками проявления бешенства» и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако тогда депутаты посчитали внесение данной инициативы преждевременной.

Также и.о. мэра отметил, что в Томске необходимо решить вопрос со строительством приюта для содержания безнадзорных собак, потому что действующий пункт передержки не справляется.

«Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных нам переданы областной властью, будет правильно, если наши областные коллеги предусмотрят и средства на расширение приюта», — отметил Михаил Ратнер.

По данным агентства «Интерфакс-Сибирь», 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Через полчаса тело ребенка было обнаружено на пустыре. На теле девочки найдены следы нападения животных, предположительно, бездомных собак. Возбуждено уголовное дело по по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

На следующий день губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что намерен обратиться в федеральные структуры с просьбой изменить закон о безнадзорных домашних животных после трагедии в селе Домна.

Также на минувшей неделе, 19 января, в микрорайоне Северный парк под Томском участковый уполномоченный полиции спас маленького мальчика от нападения бродячей собаки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: