Мэрия Томска будет изымать и выставлять на торги городские недострои

21 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Мэрия Томска будет в судебном порядке изымать и выставлять на торги объекты незавершенного строительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На сегодняшний день мы можем по закону изымать объекты незавершенного строительства и выставлять их на торги. Полученную по результатам торгов сумму возвращают собственнику объекта, а тот, кто его приобретает, имеет возможность осуществить достройку объекта. Таким образом, можно решить проблему многих незавершенных объектов, срок строительства которых истек», — рассказал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Сергей Чиков.

Он также добавил, что администрация Томска намерена в дальнейшем продолжать работу по изъятию незавершенных объектов строительства и продаже их с публичных торгов. На сегодняшний день такие объекты в Томске занимают площадь порядка 600 тысяч кв. м.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первым объектом торгов стал «недострой» на ул. Косарева 6. По результатам аукциона вырученную сумму уже передали собственникам здания. У объекта появился новый владелец — новосибирская группа компаний, которая планирует возвести здесь многоэтажный жилой дом. Здесь уже возведен забор. Отмечается, что ранее в администрацию Кировского района неоднократно поступали обращения от жителей, которые жаловались на плохое санитарное состояние и свободный доступ на территорию объекта посторонних лиц, в том числе детей.

По информации городского департамента архитектуры и градостроительства, возведение капитального объекта по ул. Косарева, 6 остановилось в середине 70-х годов ХХ века, изначально там планировалось построить гостиницу. В 90-е годы строительство возобновилось по договору долевого строительства. ПСД «Квадро» в начале 2000-х обанкротилась, завершив 40% строительства. Был объявлен конкурс на достройку.

Затем земельный участок по ул. Косарева, 6 в 2005 году мэрия Томска предоставила в аренду ООО «Фактор». Застройщик пытался привлекать инвестора для завершения строительства, однако безуспешно. Ограждение строительной площадки постепенно разрушилось, что повлекло за собой захламление территории и проникновению туда посторонних лиц.

На протяжении полутора десятков лет сотрудники структурных подразделений администрации Томска неоднократно направляли юридическим и физическим лицам, ответственным за содержание объекта, письма и предписания о необходимости содержания территории в надлежащем виде, составлялись протоколы об административных правонарушениях. Однако эти требования не были исполнены.

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