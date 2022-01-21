18+
18+

Внутриквартальный проезд по ул. Смирнова в Томске благоустроят в рамках городской программы

Городское благоустройство, Томские новости, Томск Томская область улица смирнова капитальный ремонт благоустройство проезд дороги дом строительс Внутриквартальный проезд по ул. Смирнова в Томске благоустроят в рамках городской программы

В рамках городской программы благоустройства «Формирование современной городской среды» на участке от ул. Смирнова, 38/1 до ул. Смирнова 34 будет проведен капитальный ремонт внутриквартального проезда, сообщает пресс-служба городской администрации.

На указанном участке предполагается асфальтирование проезжей части с её расширением. Также будут сформированы пешеходные тротуары, автомобильная парковка и парковочные места возле детского сада.

«К процессу благоустройства территории мы стараемся подходить комплексно. Проезд от ул. Смирнова, 38/1 до ул. Смирнова, 34 — это основная дорога к жилым домам и единственный транспортный путь к детскому саду №57. Поэтому его ремонт очень важен для микрорайона. Когда подрядная организация приступит к работам по капитальному ремонту, социальные партнеры и бизнес также подключатся к благоустройству. Планируется привести в порядок контейнерные площадки, фасады, лестничные спуски и выполнить озеленение территории», — пояснила глава администрации Ленинского района Светлана Садковская.

Районному отделу благоустройства поставлена задача организовать подготовку проектно-сметной документации для строительства лестничного спуска между ул. Смирнова 28, стр. 1 и ул. Смирнова 30б. Помимо этого дано поручение согласовать с жителями микрорайона и выполнить благоустройство контейнерной площадки по ул. Смирнова, 38/5.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи могут научиться отличать здоровый город от нездорового

13 января 2022
Томские новости

В Томске отремонтировали кровлю доходного дома купца Деева

19 января 2022
Томские новости

В томском сквере «Семейные узы» появятся детская площадка и зона отдыха

17 января 2022
Томские новости

Осужденному за взятку экс-заммэра Томска Сурикову смягчили приговор

29 декабря 2021
Томские новости

В Ботсаду Томского госуниверситета поселились духи природы и китайский дракон

24 декабря 2021
Томские новости

Три компании продлили действие статуса резидента томской ОЭЗ

9 января 2022
Томские новости

Все дневники в одной обложке: «Сферум» интегрирует школьные сервисы

27 декабря 2021
Томские новости

Проект газификации томской «Спички» прошел экспертизу

11 января 2022
Томские новости

На следующей неделе в Томске стартует фестиваль арт-антропологии

24 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle