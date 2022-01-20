Власти рассказали о подготовке к волне «омикрона» в Томской области

20 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томской области ведется подготовка к волне нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева, в регионе сформирован резерв реанимационного оборудования — аппаратов ИВЛ и прикроватных мониторов — стоимостью 38 млн рублей. В медорганизациях и на региональном складе создан трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, а в каждом респираторном госпитале имеется запас кислородных баллонов.

«Также кислородные концентраторы переданы в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в труднодоступных селах. Идет дополнительная закупка лекарственных препаратов как для пациентов с вероятным и подтвержденным коронавирусом, получающих лечение на дому, так и для использования в стационарах. Создан двухмесячный неснижаемый запас таких препаратов», — сообщил начальник областного департамента здравоохранения.

Облздрав разработал план развертывания коечного фонда для пациентов с COVID-19. Сейчас в области 1 213 таких коек, из них свободно 278 (22,9%). В случае необходимости в короткие сроки могут быть введены дополнительные койки путем перепрофилирования медицинских учреждений. Так, в пиковую волну COVID-19 в Томской области было развернуто 3625 коек.

«Мы рассчитываем прогнозируемую нагрузку на врачей и усиливаем первичное звено за счет будущих медиков — студентов СибГМУ и Томского базового медицинского колледжа. Это позволит высвободить дополнительные ресурсы для оказания помощи пациентам. А чтобы сохранить в строю как можно больше наших коллег в период подъема заболеваемости, строго контролируем прохождение повторной вакцинации медработниками», — отметил Сергей Дмитриев.

Кроме того, дополнительными операторами усиливаются колл-центры — горячая линия департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 и 122, где можно задать вопросы об инфекции, записаться на вакцинацию, оставить обращение, а также центр удаленного мониторинга. В центре удаленного мониторинга — 8 (3822) 777-200 — работают медики, которые могут дистанционно оценить состояние обратившегося с признаками ОРВИ и вероятным COVID-19, дать рекомендации, а в случае необходимости записать на прием к врачу или вызвать «скорую».

Также департамент здравоохранения Томской области призывает томичей активно вакцинироваться, соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный режим и социальную дистанцию.

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