Глава администрации Советского района Томска покидает пост в связи с переездом

20 января 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова покидает свой пост в связи с переездом, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на и.о. мэра города Михаила Ратнера.

«Я очень люблю свой Советский район, и мне жаль с ним расставаться. Однако семейные обстоятельства складываются так, что я вынуждена сменить место жительства. С большой теплотой буду вспоминать о работе в районной администрации, своих коллегах и о моем родном Томске», — сказала Оксана Рубцова.

Исполнять обязанности главы с 24 января 2022 года будет заместитель главы по вопросам ЖКХ Вячеслав Шипицын.

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