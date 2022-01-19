Туры в Томскую область снова участвуют в федеральной программе туристического кешбэка

19 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С 18 января по 12 апреля в России будет действовать продажа туров по программе туристического кешбэка. В программе участвуют туры в Томскую область, сообщает пресс-служба областной администрации.

В частности, это туры «Путешествие в Томск», «Императорский маршрут. Томск», «Путешествие в сердце Сибири», «Томск — сердце Сибири» и другие, а также отели «Сибирь», «Магистрат» и «Smart Hotel KDO Томск».

Купить готовый тур или просто проживание в отеле можно с 18 января до 12 апреля включительно на портале мирпутешествий.рф. Отправиться в путешествие можно вплоть до 30 апреля. А воспользоваться круизными путевками — до конца мая.

Количество поездок на одного человека не ограничено. В программе участвуют поездки продолжительностью от двух ночей. Оплатить поездку нужно онлайн картой «Мир», на нее же автоматически в течение пяти дней вернется 20% стоимости поездки — максимально 20 тыс. рублей.

Программа туристического кешбэка стартовала в России в 2020 году для поддержи отрасли на фоне пандемии коронавируса. В 2021 году туристическим кешбэком воспользовались почти 1,7 млн россиян, в виде кешбэка им вернулось 6,7 млрд рублей. На 2022 год в рамках национального проекта по туризму на эти цели направлено 5 млрд рублей, для туристов доступно более 2 млн предложений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: