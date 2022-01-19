В томском «Киномаксе» покажут «Лакричную пиццу» Андерсона о жизни в 70-х

Томский Обзор / Фото: 19 января 2022 // Фото: kinopoisk.ru

В четверг, 20 января, в томском кинотеатре «Киномакс» стартует показ нового фильма Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» о ностальгии по жизни в 1970-е.

«Лакричная пицца» вызвала восторги у американской прессы. Школьник Гэри влюбляется в 25-летнюю Алану, которая не может найти место в жизни. Любовь между ними оборачивается этической проблемой, которая тревожит девушку. Выход один: отпустить все предрассудки и будь что будет. Пол Томас Андерсон ностальгирует, но не приукрашивает прошлое. Он показывает токсичную маскулинность и расизм тех лет в комедийном ключе, чтобы все увидели эволюцию человечества. Его настоящая главная героиня — Алана, ее принятие себя и разрушение барьеров — финал пути режиссера в создании женских образов.

«Лакричная пицца» получила три награды Национального совета кинокритиков США, в том числе в категории «Лучший фильм». Американский институт кино назвал ленту одним из лучших фильмов 2021 года. Также фильм получил четыре номинации на 79–й премии «Золотой глобус».

Большинство лучших картин Пола Тома Андерсона сняты про прошлое. Наиболее удачной можно назвать «Магнолию», где режиссер выстраивает сложнейшую композицию, в которой несколько сюжетных линий развиваются параллельно друг с другом. «Магнолия» аналогична мюзиклу, из которого убрали песни, танцы и наигранные эмоции. «Лакричная пицца» заимствует многие приемы из «Магнолии», снова отправляя зрителя в любимые автором 1970-е.

Расписание сеансов и цены можно посмотреть на сайте «Киномакса» (ул. Розы Люксембург 73).

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