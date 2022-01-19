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Одну полосу переулка Карповского в Томске перекроют до конца января

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С 9 часов 19 января до 24 часов 30 января будет временно ограничено движение транспортных средств по одной из полос проезжей части по пер. Карповскому на участке от пр-та Ленина до ул. Р. Люксембург, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение связано с ремонтом аварийного участка канализационной линии и заменой колодцев бригадами «Томскводоканала».

Томичей просят заранее выбирать для движения объездные маршруты.

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