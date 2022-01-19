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Томичи могут воспользоваться электронными услугами центров занятости для поиска работы

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Жители Томска и Томской области одними из первых в стране начнут пользоваться электронными услугами центров занятости для поиска работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2022 году информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа России» стала Единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений. При этом функционал ресурса расширился, появился новый интерфейс, модернизируются сервисы.

«С 1 января те, кто хочет найти работу, могут получить услугу в электронном формате. Достаточно зайти на сайт „Работа в России“, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных», — сообщают в пресс-службе.

Также отмечается, что соискателям больше не потребуется предоставлять трудовую книжку и регистрацию по месту жительства — эти данные поступят в систему с помощью межведомственного взаимодействия. Работодатели также смогут подобрать персонал через портал.

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