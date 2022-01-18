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Томские ученые предложили новый способ утилизации изношенной авторезины

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Энергетики Томского политехнического университета предложили новый эффективный способ утилизации изношенной автомобильной резины — с помощью плазмы дугового разряда постоянного тока в открытом воздухе. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале Fuel Processing Technology, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что метод, разработанной командой научно-исследовательского центра «Экоэнергетика» Инженерной школы энергетики ТПУ, в несколько раз дешевле и менее энергозатратный, по сравнению с прямыми аналогами, такими как сжигание, пиролиз, измельчение в крошку, закапывание.

«Плазменная переработка отходов — революционный способ переработки, который, по признанию мирового научного сообщества, когда-нибудь изменит мир. Такой метод позволяет расщеплять любые органические соединения практически до атомарного состояния. В результате серии экспериментов по утилизации резины мы получили продукты двух типов: ультрадисперсный углеродный порошок, содержащий микро- и наноразмерные объекты с графитоподной структурой, а также фуллереноподобные объекты, и смесь газов, содержащую метан, окись углерода и водород. Выделение последнего, в свою очередь, особенно актуально для развития водородных технологий, которые в будущем могут стать основой „энергетики будущего“. Возможность получения водорода, то есть экологически чистого топлива в процессе переработки отходов, является важным научно-практическим результатом», — говорит руководитель исследования Александр Пак.

В ходе исследования томские ученые создали собственную модификацию атмосферного плазменного реактора. В отличие от «классического» дугового реактора здесь генерация плазмы электрической дуги происходит на открытом воздухе, а не в герметичном вакуумированном реакторе. При образовании дуги возникающий газовый поток «ограждает» зону реакции от кислорода воздуха, что предотвращает окисление сырья и продуктов синтеза.

«Такой подход позволяет отказаться от вакуумного и газового оборудования в составе плазменного реактора. Это упрощает его конструкцию, снижает энергоемкость процесса практически на порядок, снижает сырьевую себестоимость, и в конечном счете удешевляет процесс утилизации отходов», — отмечают энерегетики.

На втором этапе исследований ученые планируют продолжить усовершенствование предложенного метода, а также рассмотреть возможности плазменной переработки других видов отходов, в частности, золы, шлака, пластика.

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