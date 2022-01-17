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Томская область уточнит границы 120 археологических памятников

Архитектура и дизайн, Власть, Краеведение, Томские новости, Томская область памятники археология памятники регион Томская область уточнит границы 120 археологических памятников

Томский областной Центр по охране памятников заказал разработку границ территорий объектов археологического наследия Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Работу выполнит местное ООО «Сибирская археология». Сумма контракта составляет 5,7 млн рублей.

Подрядчику до 1 сентября предстоит уточнить границы 120 археологических памятников, большинство из которых — древние поселения. Они распределены на территории 11 районов региона.

Разработанная документация должна будет содержать описания границ исторических объектов, их схемы, топографическую съемку и фотографии актуального состояния.

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