Томская область уточнит границы 120 археологических памятников

17 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас, из архива издания

Томский областной Центр по охране памятников заказал разработку границ территорий объектов археологического наследия Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Работу выполнит местное ООО «Сибирская археология». Сумма контракта составляет 5,7 млн рублей.

Подрядчику до 1 сентября предстоит уточнить границы 120 археологических памятников, большинство из которых — древние поселения. Они распределены на территории 11 районов региона.

Разработанная документация должна будет содержать описания границ исторических объектов, их схемы, топографическую съемку и фотографии актуального состояния.

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