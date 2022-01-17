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«ТомскСАХ» усилит ночное дежурство спецтехники в связи с погодными условиями

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, Томск Томская область гололед погода ТомскСАХ «ТомскСАХ» усилит ночное дежурство спецтехники в связи с погодными условиями

В связи со сменой температуры с плюсовой на минусовую 17 и 18 января «ТомскСАХ» усилит ночное дежурство спецтехники, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, предприятие задействует более 80 единиц техники. В том числе, 11 пескоразбрасывателей, 14 плужно-щеточных машин, малая механизация, грейдеры и фронтальные погрузчики.

Транспортные развязки и путепроводы, участки проезжей части, тротуары и заездные карманы будут посыпать противогололедной смесью.

«В связи с возможным гололедом, горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния», — говорится в сообщении.

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