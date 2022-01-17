В томском сквере «Семейные узы» появятся детская площадка и зона отдыха

Томский Обзор / Фото: 17 января 2022 // Фото: sredatomsk.ru

В сквере «Семейные узы» на улице Шевченко в Томске появятся детская площадка и зона отдыха, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дизайн-проект благоустройства сквера разработали специалисты Центра развития городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По замыслу архитекторов, территория общественного пространства будет разделена на несколько функциональных зон отдыха: детская площадка и место для «спокойного отдыха». В местах детского отдыха будет песчаное покрытие и покрытие из резиновой крошки. Также в сквере предусмотрена автомобильная парковка и дорожки из тротуарной плитки.

«Первоначально в сквере был запланирован скейт-парк, однако, при детальной разработке проекта выяснилось, что он не „проходит“ по строительным нормативам — слишком близко расположены жилые дома», — говорится в сообщении.

Благоустройство этого сквера во время рейтингового голосования поддержали почти 900 томичей. Проект стал победителем голосования и будет реализован в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в сквере «Семейные узы» также планируется обустройство газонов, посадка саженцев белого дерена, татарского клена, иволистной спиреи, липы, грузинской герани, китайской астильбы и гибридной хосты.

Напомним, сквер «Семейные узы» получил свое название из-за одноименного памятника, созданного скульптором Владимиром Романовым. Архитектурная композиция, которая олицетворяет молодую семью с младенцем на руках, была установлена в сквере в 2008 году и посвящена Году семьи в России.

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