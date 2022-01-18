«Томский Обзор» победил в двух номинациях конкурса «Акулы пера»
Интернет-издание «Томский Обзор» стало победителем в двух номинациях VIII ежегодного регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2021», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области.
Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме приемов Томской области в понедельник, 17 января.
«ТО» победил в номинации «Команда года», а фотограф издания Серафима Кузина признана лучшей в номинации «Фотокорреспондент года».
Также статуэтки «Акулы пера — 2021», дипломы и денежные премии получили:
— газета «Заветы Ильича», Первомайский район, в номинации «Районное/городское СМИ года»;
— Татьяна Абрамова, газета «Томские новости», в номинации «Публицист года»;
— Анна Ярославцева, РИА «Томск», в номинации «Сетевой журналист года»;
— Кристина Прошкина, студентка факультета журналистики НИ ТГУ, в номинации «Новое имя года»;
— Илья Лавренков, журналист губернского телеканала «Томское время», в номинации «Репортер года»;
— Иван Патлусов, ГТРК «Томск», в номинации «Оператор года»;
— Араик Кочарян, в номинации «Проект года»;
— Софья Окрачкова, газета «Alma Mater», НИ ТГУ, в номинации «Интервьюер года»;
— Никита Пикалёв, газета «Красное знамя», в номинации «Дизайнер года»;
— детский журнал «Весточка», Томская епархия Московского патриархата, в номинации «Корпоративное СМИ года»;
— Маргарита Сёмина (Поцелуева), «Радио России», ГТРК «Томск», в номинации «Радиожурналист года»;
— пресс-служба управления Росгвардии России по Томской области, в номинации «Пресс-служба года»;
— Михаил Худобец, в номинации «За верность профессии».
Всего на конкурс было подано 667 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 112 конкурсантов, представляющих 51 СМИ Томска, Томской области и Сибири.
Поздравляем коллег с наградами!
Фото: Серафима Кузина
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».