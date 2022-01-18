«Томский Обзор» победил в двух номинациях конкурса «Акулы пера»

18 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Интернет-издание «Томский Обзор» стало победителем в двух номинациях VIII ежегодного регионального конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2021», организованного Томским областным отделением Союза журналистов России при поддержке администрации Томской области.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Доме приемов Томской области в понедельник, 17 января.

«ТО» победил в номинации «Команда года», а фотограф издания Серафима Кузина признана лучшей в номинации «Фотокорреспондент года».

Главный редактор ТО Елена Фаткулина

Фотограф ТО Серафима Кузина Фото: Иван Иванов

Также статуэтки «Акулы пера — 2021», дипломы и денежные премии получили:

— газета «Заветы Ильича», Первомайский район, в номинации «Районное/городское СМИ года»;

— Татьяна Абрамова, газета «Томские новости», в номинации «Публицист года»;

— Анна Ярославцева, РИА «Томск», в номинации «Сетевой журналист года»;

— Кристина Прошкина, студентка факультета журналистики НИ ТГУ, в номинации «Новое имя года»;

— Илья Лавренков, журналист губернского телеканала «Томское время», в номинации «Репортер года»;

— Иван Патлусов, ГТРК «Томск», в номинации «Оператор года»;

— Араик Кочарян, в номинации «Проект года»;

— Софья Окрачкова, газета «Alma Mater», НИ ТГУ, в номинации «Интервьюер года»;

— Никита Пикалёв, газета «Красное знамя», в номинации «Дизайнер года»;

— детский журнал «Весточка», Томская епархия Московского патриархата, в номинации «Корпоративное СМИ года»;

— Маргарита Сёмина (Поцелуева), «Радио России», ГТРК «Томск», в номинации «Радиожурналист года»;

— пресс-служба управления Росгвардии России по Томской области, в номинации «Пресс-служба года»;

— Михаил Худобец, в номинации «За верность профессии».

Всего на конкурс было подано 667 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 112 конкурсантов, представляющих 51 СМИ Томска, Томской области и Сибири.

Поздравляем коллег с наградами!

Фото: Серафима Кузина

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