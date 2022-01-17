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В Томске разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

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Сотрудники томской полиции устанавливают местонахождение 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о том, что 15 января около 18 часов ушел из дома № 59а по переулку Путевому в Томске и до настоящего времени не вернулся Дзюба Тимур Тюмгенович, 2007 года рождения, поступило в дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району.

Приметы: рост 180-182 см, худощавого телосложения, глаза карие. Был одет: шапка вязаная темно-синего цвета, куртка камуфляжная зелено-коричневого цвета до пояса на резинке, брюки синие трико, калоши с блестящими чулками.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мальчика, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонами 02 (102 с мобильного).

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