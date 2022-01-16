Традиционная акция «Елка для буренки» стартовала в Томске

В Томске стартовала ежегодная акция «Елка для буренки», в рамах которой томичи могут сдать новогодние ели, сообщает пресс-служба городской администрации.

Спецтехника УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» уже начала собирать отслужившие свой срок новогодние ели и передавать их племенному заводу «Заварзинский» в поселке Мирный. Ели и пихты затем переработают в витаминную подкормку для животных.

Принять участие в акции могут все, кто устанавливал на новогодние праздники живую новогоднюю пихту или ель. Для этого дерево необходимо освободить от мишуры и оставить на контейнерной площадке до 1 февраля.

Традиционная экологическая акция проводится в Томске с 2013 года по инициативе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Сдать ели и пихты на подкормку буренкам можно в Томске и Томском районе.

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