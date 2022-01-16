18+
18+

Традиционная акция «Елка для буренки» стартовала в Томске

Конкурсы и акции, Томские новости, Экология, Томск ель пихта елка буренка корм спецавтохозяйство Традиционная акция «Елка для буренки» стартовала в Томске

В Томске стартовала ежегодная акция «Елка для буренки», в рамах которой томичи могут сдать новогодние ели, сообщает пресс-служба городской администрации.

Спецтехника УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» уже начала собирать отслужившие свой срок новогодние ели и передавать их племенному заводу «Заварзинский» в поселке Мирный. Ели и пихты затем переработают в витаминную подкормку для животных.

Принять участие в акции могут все, кто устанавливал на новогодние праздники живую новогоднюю пихту или ель. Для этого дерево необходимо освободить от мишуры и оставить на контейнерной площадке до 1 февраля.

Традиционная экологическая акция проводится в Томске с 2013 года по инициативе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. Сдать ели и пихты на подкормку буренкам можно в Томске и Томском районе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Задержана депутат гордумы Томска Фадеева — источник

28 декабря 2021
Томские новости

Томичи могут поддержать фонд «Меркурия» и получить игрушку и волшебное письмо

22 декабря 2021
Томские новости

Пожар в томском гипермаркете «Лента» ликвидирован

21 декабря 2021
Томские новости

Более 140 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

26 декабря 2021
Томские новости

В декабре и январе в Томской области доставка соцвыплат завершится досрочно

21 декабря 2021
Томские новости

«Ростелеком» в Томской области поздравил с Новым годом ребят из центра помощи детям

29 декабря 2021
Томские новости

Сообщение о минировании томского офиса «Единой России» оказалось ложным

13 января 2022
Томские новости

Томская компания запустила производство премиального сливочного масла

11 января 2022
Томские новости

Особый противопожарный режим ввели в Кожевниковском районе Томской области после гибели в огне двух человек

31 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle