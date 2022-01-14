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Дольщики трех томских долгостроев могут подать заявление на выплату компенсаций

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В Томской области начался прием заявлений дольщиков трех долгостроев на выплату компенсаций за недостроенные квартиры, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Речь идет о трех объектах, расположенных по улицам Кошурникова, 1а и Ачинской, 18а в Томске и переулку Школьному, 2 в Стрежевом. На данный момент документы в региональный фонд защиты прав дольщиков подали уже 24 участника долевого строительства. В течение 10 дней они получат деньги на свои счета.

Записаться на удобные дату и время для подачи заявлений можно на официальном сайте фонд214.рф или по телефону горячей линии +7 (800) 700-72-14. Также за консультацией по вопросу выплат можно обратиться к сотрудникам регионального фонда по тел. +7 (38-22) 90-66-51.

Напомним, соответствующее решение о судьбе долгостроев в конце 2021 года принял наблюдательный совет федерального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Более чем 100 собственникам помещений в трех объектах незавершенного строительства планируется выплатить порядка 330 млн рублей.

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