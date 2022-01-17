Центр креативных индустрий «Поздеев центр» построят в Красноярске

Томский Обзор / Фото: 17 января 2022 // Фото: krskstate.ru

В Красноярске построят современный международный центр креативных индустрий имени художника Андрея Поздеева — «Поздеев центр». Ориентировочная площадь пространства 10 тыс. кв. метров, — сообщается на сайте администрации Красноярского края.

Центр будет построен в ходе реновации Предмостной площади Красноярска. В основу ляжет проект итальянской команды MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A. — победителя конкурса концепций развития площади, итоги которого были подведены в июне 2021 года.

Отмечается, что «Поздеев Центр» станет современным пространством, в котором будут находиться многофункциональные выставочные залы, интерактивные локации с мультимедийными технологиями, фондохранилище, творческие и учебные пространства, арт-резиденции, коворкинги, художественные мастерские, шоу-румы. Ядром центра станет постоянно действующая экспозиция работ Андрея Поздеева.

По словам министра культуры края Аркадия Зинова, выставочные залы могут трансформироваться в концертные и кинозалы, стать местом для экспериментальных постановок, перфомансов и образовательной деятельности; также они могут использоваться для организации форумов, фестивалей, мультиформатных мероприятий.

«Строительство „Поздеев Центра“ позволит решить проблему отсутствия в крае современной выставочной площадки, будет способствовать развитию арт-рынка, созданию условий для образования в области креативных индустрий и поддержки творческих предпринимателей. „Поздеев Центр“ будет не просто выставочной площадкой. Он станет местом нового культурного производства, здесь будет формироваться творческая и деловая среда для креативного бизнеса Красноярска. Мы уверены, „Поздеев Центр“ станет обязательным к посещению местом для жителей и гостей города», — отметил Аркадий Зинов.

Также сообщается, что губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ускорить работу по проектированию здания.

Андрей Поздеев — красноярский художник, Член Союза художников СССР. Родился в 1926 году в селе Нижний Ингаш Красноярского края. В годы Великой Отечественной войны служил на флоте. Живописи учился самостоятельно, позднее окончил с отличием художественную школу им. Сурикова.

В марте 1980 года получил собственную мастерскую в Красноярске. В это время он приобрел наибольшую известность. В 90-е годы его работы участвовали в международной выставке современного искусства в Лондоне, выставлялись в Москве на Крымском валу. Его называли «сибирским самородком», «сибирским Матиссом», «солнечным художником». Ушел из жизни 12 июля 1998 года, не дожив нескольких месяцев до 72 лет, похоронен на кладбище Бадалык в Красноярске.

Картины Поздеева находятся во многих музеях мира, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, художественном музее им. В. И. Сурикова в Красноярске, музеях современного искусства Японии и Кореи, во многих частных коллекциях. Издано 11 альбомов с картинами Поздеева, в 2000 году на пр-те Мира в Красноярске установлен памятник художнику.

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