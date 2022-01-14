Экс-сотрудника «Томскавтодора» подозревают в получении взятки в 0,5 млн рублей

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор, из архива издания

Бывший сотрудник ОГКУ «Томскавтодор» арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, в 2019 году подозреваемый получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в размере 500 тыс. рублей. Сотрудник «Томскавтодора» должен был оказать содействие в победе аукциона на подготовку технического задания на выполнение работ по обеспечению безопасности моста через реку Томь. В результате, был заключен государственный контракт на сумму 5 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере). Следователи СО по Ленинскому району г. Томск СК России по Томской области совместно с сотрудниками УФСБ России по региону проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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