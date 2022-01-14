В Томске сняли ролик о том, как и почему в городе появился клейменый кирпич

14 января 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В Томске сняли ролик, посвященный истории кирпичного производства в Томской губернии в конце XVIII — начале XIX веков. В нем подробно рассказывается, как и почему в Томске появился клейменый кирпич, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

Создатели ролика — доцент кафедры СМиТ строительного факультета ТГАСУ Алексей Стешенко и преподаватель Томского коммунально-строительного техникума Андрей Алексеев.

Алексей — активный популяризатор строительной науки в социальных сетях. В 2015 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Модифицированный теплоизоляционный пенобетон с пониженной усадкой», сейчас пишет докторскую. В свою очередь, Андрей, окончил магистратуру ТГАСУ по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». Вместе они собрали материал об истории кирпичного производства в Томской губернии и создали на его основе 30-минутный ролик.

«По словам Алексея, когда он впервые приехал в Томск, его очень удивило большое количество деревянных и кирпичных домов исторической постройки. Причем кирпичные здания, которым как минимум 120 лет, очень хорошо сохранились. Так у молодого ученого появилась идея рассказать своим подписчикам про технологию изготовления керамического кирпича, как она менялась на протяжении веков. И конечно, про историю кирпичного производства в Томской губернии», — отмечают в пресс-службе вуза.

Видеоролик также можно посмотреть на YouTube-канале «Архитектура и строительство».

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