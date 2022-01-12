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Томская компания построит завод по переработке дикоросов

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Компания «Алфавит здоровья» построит завод по переработке дикоросов на территории Березовой площадки промышленного парка «Томск». В строительство зданий и приобретение высокотехнологичного оборудования предприятие вложит не менее 100 млн рублей, а число сотрудников увеличится на 12 человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

Предприятие занимается переработкой кедрового ореха с 2016 года.

«Наша компания по максимуму использует сырье. Ядро кедрового ореха направляется для производства кондитерских, кулинарных изделий и кедрового масла. Шрот, который остается после отжима, применяется в качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами, а скорлупа является компонентом для бальзамов и настоек», — рассказал руководитель компании Анатолий Линник.

В компании отмечает, что в производство будут внедрены современные отечественные технологии, позволяющие максимально сохранить натуральный состав и витаминный комплекс в готовой продукции.

В 2022 году «Алфавит здоровья» планирует начать поставки своей продукции в страны Европы, а также на рынки Китая и Южной Кореи.

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